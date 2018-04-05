Kanlı yayın

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Youtube'un genel merkezine önceki akşam silahlı saldırı düzenlendi. Kadın saldırgan 3 kişiyi yaralayıp intihar etti. İşte o saldırganın 39 yaşındaki Nasim Aghdam adlı İranlı kadın olduğu belirlendi. ABD'li yetkililere göre, Aghdam'ın Ocak 2017'de kendi YouTube kanalında bir görüntü servis etti. Söz konusu görüntüde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini söyledi.
'BASKI ALTINA ALINIRSINIZ' Baba İsmail Aghdam ise YouTube'un Nasim'in yüklediği videolara ödeme yapmayı kesmesi nedeniyle kızının şirkete öfkeli olduğunu söyledi. Bu arada Türkçe YouTube hesabı da olduğu anlaşılan Aghdam saldırıdan önce kanalındaki mesajında şu ifadelere yer vermişti: "Gerçek dünyada ifade özgürlüğü yok. Gerçekleri söylerseniz baskı altına alınırsınız, bu sistemin desteklediği bir şey değil. Hedeflenen kullancıların içerikleri filtreleniyor ve aşağı seviyelere düşürülüyor."
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