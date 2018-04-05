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uyruklu , ’un ’deki merkezine saldırı düzenledi. 3 kişiyi yaralayıp etti. YouTube kanalındaki son mesajında ise siteye tepki göstermişti: “İfade özgürlüğü yok...”

Kanlı yayın
'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan 'un genel merkezine önceki akşam silahlı saldırı düzenlendi. Kadın saldırgan 3 kişiyi yaralayıp etti. İşte o saldırganın 39 yaşındaki adlı lı kadın olduğu belirlendi. ABD'li yetkililere göre, Aghdam'ın Ocak 2017'de kendi YouTube kanalında bir görüntü servis etti. Söz konusu görüntüde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini söyledi.

'BASKI ALTINA ALINIRSINIZ'
Baba İsmail Aghdam ise YouTube'un Nasim'in yüklediği videolara ödeme yapmayı kesmesi nedeniyle kızının şirkete öfkeli olduğunu söyledi. Bu arada Türkçe YouTube hesabı da olduğu anlaşılan Aghdam saldırıdan önce kanalındaki mesajında şu ifadelere yer vermişti: "Gerçek dünyada ifade özgürlüğü yok. Gerçekleri söylerseniz baskı altına alınırsınız, bu sistemin desteklediği bir şey değil. Hedeflenen kullancıların içerikleri filtreleniyor ve aşağı seviyelere düşürülüyor."
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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