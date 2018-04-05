Güney Kore'nin güneyinde dağlık bölgede bir savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Yonhap'ın Güney Kore Hava Kuvvetlerinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, F-15K Slam Eagle tipi uçağın, Daegu hava üssüne dönüş yolunda Kuzey Gyeongsang bölgesindeki Chilgok'ta düştüğü belirtildi. Uçağın öldüğü sanılan iki pilotunun, askeri personel, itfaiye ve polis ekipleri tarafından arandığı kaydedildi.

Ülkede 2006 yılından bu yana ilk kez bir F-15K savaş uçağının düştüğü belirtildi.