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'de savaş uçağı düştü

'nin güneyinde dağlık bölgede bir savaş uçağının düştüğü bildirildi. Uçağın içinde bulunan iki pilot askeri personel tarafından aranıyor

Güney Korede savaş uçağı düştü

'nin güneyinde dağlık bölgede bir savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Yonhap'ın Güney Kore Hava Kuvvetlerinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, Slam Eagle tipi uçağın, Daegu hava üssüne dönüş yolunda Kuzey Gyeongsang bölgesindeki Chilgok'ta düştüğü belirtildi. Uçağın öldüğü sanılan iki pilotunun, askeri personel, itfaiye ve polis ekipleri tarafından arandığı kaydedildi.

Ülkede 2006 yılından bu yana ilk kez bir F-15K savaş uçağının düştüğü belirtildi.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 16:13
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