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Evlilik teklifi sırasında kızın babasından şok hareket!


ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan Levi Bliss ve Allison Barron iki yıldır birlikteydi ve bu birliktelik bir evlilik teklifiyle taçlandı.
  • 05 Nisan 2018, Perşembe 04:39
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