Almanya'da Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesinin hakkında şartlı tahliye kararı verdiği eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un 75 bin avro kefalet ödemesinin yanı sıra her hafta Neumünster polisine giderek bildirimde bulunması gerektiği bildirildi.

Mahkeme Sözcü Yardımcısı Jens Bahr, Puigdemont'un tahliyesine ilişkin 5 şartı yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Eski Katalan liderin Almanya'yı terk edemeyeceğini, her adres değişikliğini bildirmesi ve haftada bir kez Neumünster polisine giderek bildirimde bulunması gerektiğini ifade eden Bahr, Puigdemont'un ayrıca savcılığın ve mahkemenin çağrılarına uyması ve 75 bin avro kefalet ödeyerek savcılığa bildirmesi gerektiğini vurguladı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Neumünster Cezaevi yetkilisinin cezaevi önünde bekleyen gazetecilere Puigdemont'un hapishaneden en erken sabah çıkabileceğini söylediği belirtildi.

Carles Puigdemont'un avukatı Till Dunckel de Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, mahkemenin tahliye kararının ardından müvekkilinin ne zaman cezaevinden çıkabileceğini bilmediğini, önce mahkeme tarafından ifade edilen şartın yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dunckel, şartların mümkün olduğunca hızlı şekilde yerine getirileceğini söyledi.

Öte yandan Puigdemont'un Twitter hesabından "Yarın görüşürüz. Herkese teşekkürler" mesajı paylaşıldı.

Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Neumünster Cezaevi'ne konulmuş, yerel mahkeme de Puigdemont'un kimlik tespitinin ardından tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Schleswig Holstein Başsavcılığı da Puigdemont'un iade edilmesi talebiyle mahkemeye dilekçe sunmuştu.

İspanya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturmanın ardından Belçika'ya kaçmıştı.