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Babası ebesi çıktı

'de skandal bir olay yaşandı. Ancestry.com (soyağacı.com) adlı internet sitesine DNA'sını gönderen Kelli Rowlette isimli kadın, gerçek babasının anne-babasının tedavisini yapan doktor olduğunu öğrendi.

Babası ebesi çıktı

Gerald E. Mortimer adlı doktorun, 36 yıl önce uyguladığı tedavisi sırasında kendi spermini kullandığını öğrenen aile doktor aleyhine dava açtı.

Amerikan basının gündemine düşen davada Kelli Rowlette adlı 36 yaşındaki kadının Ancestry.com internet sitesinden gelen sonuçlara önce inanmadığı aktarılıyor.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 07:30
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