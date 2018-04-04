ABD basınında yer alan haberlerde, kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terk ettiği, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadığı ifade edildi.

Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan görüntülere göre, binalardan çıkan yüzlerce çalışan, üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bir bölgeye götürüldü.

YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.