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saldırganıyla ilgili dikkat çeken detay

Dünyanın en büyük video paylaşım ağı olan 'un merkezine silahlı saldırı düzenleyen kişinin 39 yaşındaki İran asıllı Nasim Aghdam olduğu belirlendi. Aghdam'ın bir Youtube kanalı olduğu ve bu kanalda bir Türk şarkıcının da videosunu paylaştığı tespit edildi.

basınında yer alan haberlerde, kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terk ettiği, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadığı ifade edildi.

Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan görüntülere göre, binalardan çıkan yüzlerce çalışan, üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bir bölgeye götürüldü.

'un sahibi olan 'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 11:18
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