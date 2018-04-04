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Putin'den kritik açıklamalar: Saldırabilirler!

Rusya Devlet BaşkanI Vladimir Putin, Türkiye ziyareti esnasında Rus haber ajansı IFAX'a açıklamalarda bulundu.

Putinden kritik açıklamalar: Saldırabilirler!

Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Putin "Bu yıl dikkatimizin merkezinde tüm uluslararası toplum için önemli bir konu var: Terör örgütü DEAŞ'in Suriye'de yenilgiye uğratılmasının ardından Ortadoğu'daki gelişim perspektifleri" dedi.

Putin, terör örgütü DEAŞ'in hâlâ büyük yıkım potansiyeli olduğunu da söyledi.

  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 10:17
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