Putin'den kritik açıklamalar: Saldırabilirler!

Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Putin "Bu yıl dikkatimizin merkezinde tüm uluslararası toplum için önemli bir konu var: Terör örgütü DEAŞ'in Suriye'de yenilgiye uğratılmasının ardından Ortadoğu'daki gelişim perspektifleri" dedi.
Putin, terör örgütü DEAŞ'in hâlâ büyük yıkım potansiyeli olduğunu da söyledi.
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