Putin'den kritik açıklamalar: Saldırabilirler!

Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Putin "Bu yıl dikkatimizin merkezinde tüm uluslararası toplum için önemli bir konu var: Terör örgütü DEAŞ'in Suriye'de yenilgiye uğratılmasının ardından Ortadoğu'daki gelişim perspektifleri" dedi.

Putin, terör örgütü DEAŞ'in hâlâ büyük yıkım potansiyeli olduğunu da söyledi.