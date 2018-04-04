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’de İslamofobi

İngiltere’de İslamofobi
İngiltere'nin başkenti 'da yaşayan Müslümanlar'a kan donduran mektuplar gönderildi. Tehdit dolu mektuplar Müslümanlar arasında büyük panik yarattı. Bir mektupta yer alan afişte Müslümanlar'ın cezalandırılması gerektiği ve 3 Nisan'ın "Müslümanlar'ı Cezalandırma Günü" olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.


Burak Erdem ÇELİK-Selva ÜNAL
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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