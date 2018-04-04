Büyük operusyon

Peru, Kolombiya ve Kübalı 4 hırsız Türkiye’ye geldi. Bursa’da bir kişinin 68 bin dolarını çalıp kaçmak istedi. Yakalanan zanlıların ifadesi ise şoke etti: Avrupa’da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için buraya geldik!
Bursa'da dört şüpheli dün Melih S.'ye ait park halindeki aracın camını kırdı. Otomobildeki 68 bin doları çalıp kaçtı. İhbar üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, zanlıların kiralık araçla İstanbul'a kaçtıklarını saptadı. 4 şüpheli Kocaeli'de yapılan ortak operasyonla yakaladı.
Yapılan kimlik kontrollerinde 4'ünün de hırsızlık için GüneyAmerika'dan geldikleri ortaya çıktı.
Perulu oldukları belirlenen CesarG. ve Neberu A.Q.V. ile Kolombiyalı Jaiko E.R.C. ile Kübalı RobertoR. tercüman eşliğinde yapılan sorguları sırasında, Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldiklerini anlattı. Sorgusu tamamlanan 4 şahıs adliyeye yollandı. Öte yandan zanlıların olay sırasında peruk ve sinyal kesici jammer kullandıkları ortaya çıktı.
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