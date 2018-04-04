;
Yol Durumu
  1. Youtube genel merkezine silahlı saldırı
  2. Almanlar Akkuyu'dan rahatsız!

Büyük o"peru"syon

Peru, Kolombiya ve Kübalı 4 hırsız ’ye geldi. ’da bir kişinin 68 bin dolarını çalıp kaçmak istedi. Yakalanan zanlıların ifadesi ise şoke etti: Avrupa’da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için buraya geldik!

Büyük operusyon
Bursa'da dört şüpheli dün Melih S.'ye ait park halindeki aracın camını kırdı. Otomobildeki 68 bin doları çalıp kaçtı. İhbar üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, zanlıların kiralık araçla İstanbul'a kaçtıklarını saptadı. 4 şüpheli 'de yapılan ortak operasyonla yakaladı.



Yapılan kimlik kontrollerinde 4'ünün de hırsızlık için Güney Amerika'dan geldikleri ortaya çıktı.


Perulu oldukları belirlenen Cesar G. ve Neberu A.Q.V. ile Kolombiyalı Jaiko E.R.C. ile Kübalı Roberto R. tercüman eşliğinde yapılan sorguları sırasında, Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için 'ye geldiklerini anlattı. Sorgusu tamamlanan 4 şahıs adliyeye yollandı. Öte yandan zanlıların olay sırasında peruk ve sinyal kesici jammer kullandıkları ortaya çıktı.
Etiketler: , , ,
  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ