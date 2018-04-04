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Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması

Beyaz Saraydan Suriye açıklaması
Beyaz Saray sözcüsü: Orada askerlerimizin olmasına gerek yok.

Ayrıntılar gelecek...
  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 00:18
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