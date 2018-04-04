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'li 'tan 'çekilme' açıklaması

Başkanı 'ın, Baltık ülkelerinin liderleriyle beraber düzenlediği bir basın toplantısında ''den artık çekilmek istediğini' söylese de ABD'nin Suriye'de yürüttüğü mücadelede kilit öneme sahip olan yetkililer Trump'tan farklı düşünüyor.

ABDli McGurktan çekilme açıklaması

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Merkez Komutanlığı'ndan General Joe Votel, ABD'nin 'tan kurtarılan bölgelerin istikrara kavuşması için bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini dile getirdi:

"İŞİMİZ HENÜZ BİTMEDİ"
"Önümüzde uzanan işin zor kısmı buraları istikrara kavuşturmak, insanların evlerine geri dönmesini sağlamak, yeniden yapılanmanın uzun süreli sorunlarına bakmak ve diğer işleri halletmek. Tabii ki burada askeri bir görev olacaktır."
ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett da cihatçılara karşı mücadelenin henüz bitmediğini vurguladı.

MCGURK: BU GÖREVİ TAMAMLAYACAĞIZ
Votel ile beraber Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan McGurk, "IŞİD (DEAŞ) ile mücadele etmek için 'deyiz. Bu bizim görevimiz ve daha görevimizi bitirmedik ve bu görevi tamamlayacağız" dedi.

'ın görevden aldığı eski dışişleri bakanı Rex Tillerson, Ocak ayında DEAŞ ve El Kaide'nin geri gelmemesi ve 'ın bölgedeki gücünü artırmaması için ABD'nin Suriye'de kalmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 09:34
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