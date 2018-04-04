BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ABD Merkez Komutanlığı'ndan General Joe Votel, ABD'nin DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin istikrara kavuşması için bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini dile getirdi:

"İŞİMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

"Önümüzde uzanan işin zor kısmı buraları istikrara kavuşturmak, insanların evlerine geri dönmesini sağlamak, yeniden yapılanmanın uzun süreli sorunlarına bakmak ve diğer işleri halletmek. Tabii ki burada askeri bir görev olacaktır."

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da cihatçılara karşı mücadelenin henüz bitmediğini vurguladı.

MCGURK: BU GÖREVİ TAMAMLAYACAĞIZ

Votel ile beraber Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan McGurk, "IŞİD (DEAŞ) ile mücadele etmek için Suriye'deyiz. Bu bizim görevimiz ve daha görevimizi bitirmedik ve bu görevi tamamlayacağız" dedi.

Trump'ın görevden aldığı eski dışişleri bakanı Rex Tillerson, Ocak ayında DEAŞ ve El Kaide'nin geri gelmemesi ve İran'ın bölgedeki gücünü artırmaması için ABD'nin Suriye'de kalmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.