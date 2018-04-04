ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats, Suriye'deki ABD birliklerinin geleceği hakkındaki kararın dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında verildiğini belirtti.

Reuters'in Trump yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ABD askerlerinin bir süre daha Suriye'de kalmasını kabul etti ancak uzun dönemli bir taahhüde karşı çıktı.