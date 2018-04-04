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'den flaş açıklaması

'ın kısa süre içinde 'deki askerlerinin geleceği konusunda "kısmen kısa bir zaman içinde" açıklama yapacağı açıklaması geldi

ABDden flaş Suriye açıklaması

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats, 'deki ABD birliklerinin geleceği hakkındaki kararın dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında verildiğini belirtti.

Reuters'in Trump yönetiminden bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı ABD askerlerinin bir süre daha Suriye'de kalmasını kabul etti ancak uzun dönemli bir taahhüde karşı çıktı.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 16:46
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