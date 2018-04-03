Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor

Veliaht Prens Selman'ın ABD ziyareti hem Suudi Arabistan'da hem de uluslararası arenada oldukça ses getiriyor. Attığı her adımı bir olay Suudi Prensi, bu sefer de devlet olarak tanımadıkları İsrail hakkında yaptığı açıklama ile gündemde. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan dergisi the Atlantic ile yaptığı söyleşide İsraillilerin kendi ülkelerinde yaşama hakkı olduğunu söyledi.