Trump'tan Suriye açıklaması: Suriye'den eve dönüş vakti geldi

ABD Başkanı Trump, son sakika Suriye açıklaması yaptı. Trump, "Suriye'den dönmenin vakti geldi, bunu ciddi düşünüyorum" dedi.
Trump, "ABD'nin Suriye'deki varlığı ciddi külfet. Çekilme konusunu Savunma Bakanı ile konuştum. Askerlerimizin eve dönmesini istiyorum" diye açıklamada bulundu.
"ÇOK YAKINDA ÇIKACAĞIZ" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Trump, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. Çok yakında. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." değerlendirmesini yapmıştı.
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