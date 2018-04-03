;
Yol Durumu
  1. Putin'den kritik S-400 açıklaması

Trump'tan Suriye açıklaması: Suriye'den eve dönüş vakti geldi

ABD Başkanı Trump, "Suriye'den dönmenin vakti geldi, bunu ciddi düşünüyorum. ABD'nin Suriye'deki varlığı ciddi külfet" dedi

Trump: Suriyeden eve dönüş vakti geldi

ABD Başkanı Trump, son sakika Suriye açıklaması yaptı. Trump, "Suriye'den dönmenin vakti geldi, bunu ciddi düşünüyorum" dedi.
Trump, "ABD'nin Suriye'deki varlığı ciddi külfet. Çekilme konusunu Savunma Bakanı ile konuştum. Askerlerimizin eve dönmesini istiyorum" diye açıklamada bulundu.

"ÇOK YAKINDA ÇIKACAĞIZ" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Trump, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. Çok yakında. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." değerlendirmesini yapmıştı.

  • 03 Nisan 2018, Salı 21:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ