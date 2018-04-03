Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye'ye geliyor. Erdoğan, Beştepe'de Putin'i resmi törenle karşıladıktan sonra, iki lider video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak. Daha sonra yapılacak baş başa görüşmenin ardından da, ortak basın toplantısı düzenlenecek. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Rus basını, bu kritik ziyareti manşetten gördü.
Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!
Rus basını, bugün Erdoğan-Putin arasında gerçekleşecek olan kritik zirveyi manşetten gördü. TASS Haber Ajansı Putin'in tekrar seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığının altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye'ye geliyor. Erdoğan, Beştepe'de Putin'i resmi törenle karşıladıktan sonra, iki lider video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak. Daha sonra yapılacak baş başa görüşmenin ardından da, ortak basın toplantısı düzenlenecek. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Etiketler: Vladimir Putin , Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye , Rusya
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