Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye'ye geliyor. Erdoğan, Beştepe'de Putin'i resmi törenle karşıladıktan sonra, iki lider video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak. Daha sonra yapılacak baş başa görüşmenin ardından da, ortak basın toplantısı düzenlenecek. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Rus basını, bu kritik ziyareti manşetten gördü.