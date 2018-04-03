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Putin'den kritik S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı 'in Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Putin, "Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi, Mosova ve arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" dedi

Putinden kritik S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı 'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreniyle karşılamış, iki lider Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katılmıştı.

İki lider Beştepe'de bir görüşme yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme sona erdi. Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti.

Putin, " Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi, Mosova ve arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" dedi.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 19:32
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