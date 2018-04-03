Prens vurgunu

Suudi ArabistanVeliaht Prensi Muhammed bin Selman geçtiğimiz kasım ayında Washington'ın emri ile tarihi bir operasyona imza atmıştı. Prens el Velid bin Talal bin Abdülaziz el Suud, Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında yer alıyordu. Toplam 11 prensin, 5 general ve 12 albayı gözaltına aldıran Veliaht Prens Selman, 286 milyar dolarlık rüşvet sonunda hepsini serbest bıraktığı ortaya çıktı. Forbes'un 2017 listesine göre 18 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin 45'inci ismi olan Kingdom Holding Başkanı Suudi Prens El-Velid bin Talal'ın, aralarında Twitter, Citigroup, Lyft, Four Seasons Hotels & Resorts, Hotel George V ve Savoy Hotel gibi dünyanın önde gelen bir çok şirketinde de hissesi bulunuyordu. Talal'ın şu anda sadece 800 milyon doları olduğu belirtildi. Talal'ın Suriye'nin Başkenti Şam'daki Four Seasons oteli önceki gün, Suriyeli bir işadamına satıldı. Talal, geçtiğimiz günlerde serbest kalmak için çok yüklü bir ödeme yaptığını kabul etti. Veliaht Prens Selman'ın Washington ziyaretinde, "Talal, Twitter'ın ortağı değil. Şirkette yeni söz sahibi olan kişi benim" dediği belirtildi.
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