;
Yol Durumu
  1. Prens vurgunu

Bitcoin milyonerlerinin yeni çılgınlığı

Bitcoin milyonerleri statü sembolü olarak Lamborghini marka araç satın almaya başladı. Şirket 2017'de satış rekoru kırdı.

Bitcoin'in erken dönem yatırımcıları, günümüzde büyük servetler kazandılar. Bitcoin'in zengin ettiği kripto milyonerler, statü sembolü olarak fiyatları 200 bin dolardan başlayanLamborghini marka süper otomobiller satın alıyorlar.

  • 03 Nisan 2018, Salı 07:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ