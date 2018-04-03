Bitcoin milyonerlerinin yeni çılgınlığı

Bitcoin'in erken dönem yatırımcıları, günümüzde büyük servetler kazandılar. Bitcoin'in zengin ettiği kripto milyonerler, statü sembolü olarak fiyatları 200 bin dolardan başlayanLamborghini marka süper otomobiller satın alıyorlar.
Bitcoin'in erken dönem yatırımcıları, günümüzde büyük servetler kazandılar. Bitcoin'in zengin ettiği kripto milyonerler, statü sembolü olarak fiyatları 200 bin dolardan başlayanLamborghini marka süper otomobiller satın alıyorlar.
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