Trump'tan Rusya'ya sürpriz teklif!

Moskova'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdül Ali ile temasları sonrasında düzenlenen basın toplantısında batıya görülmedik eleştirilerle yüklenen Lavrov, "Soğuk Savaş yıllarının geri geldiği günümüzde sıkça konuşuluyor. Hatta şimdiki durumun eskisinden daha kötü olduğu söyleniyor.

Yanlış da değil. Çünkü Soğuk Savaş'ın bile belirli kuralları vardı. Yazılı olmayan ahlak kuralları, edebi vardı. Hiçbir taraf da bu centilmenlik kuralları dışına çıkmazdı. Şimdiki duruma baktığımızda ne görüyoruz. İngiltere ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler hiçbir kanıt göstermeksizin Rusya'yı suçlu göstermeye çalışıyor. Kriz onlar tarafından eşkıyaca davranış ve çocuk oyuncağı gibi yürütülüyor" dedi.

"BU PROVAKASYONU BİZ BAŞLATMADIK"

Hürriyet'in haberine göre Rusya ile Batılı ülkeler arasında eski Rus ajanı Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesiyle patlak veren krizin nasıl sonuçlanacağının sadece ve sadece yine Batılı ülkelerin nasıl tavır takınacaklarına bağlı olduğu vurgusu da yapan Lavrov, "Diplomatik savaşlar bildiğiniz gibi mütekabiliyeti bağlı yapılır.

Bu provokasyonu biz başlatmadık. Benim kanaatim zehirlenme krizi arkasında İngiliz istihbaratının durduğu. Biz Rusya olarak önceden de söylediğimiz gibi ilgili tüm taraflarla işbirliğine hazırız. Ancak onlar krizi tırmandırma yolunu seçerse bizden aynı karşılığı alacaklarını bilmeli" şeklinde konuştu.