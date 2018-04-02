Tokat gibi cevap
Türkiye karşıtı propaganda yapmaya çalışan Barzani’nin kanalına Erbil’in Aşme Köyü’nde yaşayan bir teyze en güzel cevabı verdi. “PKK bizim hiçbir şey yapmamıza izin vermiyor. Türk askeri PKK’yı temizlerse dünya daha güzel bir yer olacak” dedi...
'OKULUMUZ BİLE YOK'
Bağımsızlık için referandum girişiminde bulunan ancak aradığını bulamayan Barzani yönetimi bu olaydan sonra Türkiye karşıtlığına başlamıştı. IKBY'nin resmi yayın organı sayılan Rudaw'ın Türk askerini kötüleme çabası ise olumsuz sonuçlandı. Erbil'in Aşme Köyü'nde köylü bir kadına mikrofon uzatan muhabir, ısrarlı bir şekilde "Türk askeri buraya geldi mi, Türk jetleri burayı bombaladı mı?" soruları sordu. Bu sorulara "Hayır" cevabını veren teyzeye bu kez, "Burada neden hayvancılık yapmıyorsunuz? Türk askeri size müsaade etmiyor galiba" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Türk askeri ediyor ama PKK etmiyor. Onlar hiçbir şey yapmamıza müsaade etmiyor. Türk askeri PKK'yı buradan temizlerse tüm dünya daha güzel bir yer olur." Teyze son olarak sorularını bitiren muhabire, "Neden bizim okul, yol, su sorunlarımızı sormazsın da Türk askerini sorarsın" diyerek isyan etti.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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