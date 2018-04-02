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Çifte ajan , ’da zehirlendi. , adadaki Ruslar’ı istemedi. de ’ye destek verdi. 171 Rus diplomat Kremlin’in tahsis ettiği uçakla ülkelerine gönderildi. Amerikan konsolosluk görevlileri ise ’nın kapatma kararının ardından St. Petersburg’daki bayraklarını indirdi...

Self servis
DÜNYA ajan savaşlarına kilitlendi. Çifte ajan olan Rus Albay ile kızı Yulia, 'da zehirlendi. İngilizler bu saldırının sorumlusu olarak bizzat Ruslar'ı gösterdi. Bu gelişmenin ardından dünya birbirine girdi. , genelinde görev yapan Rus diplomatlardan hemen ülkeyi terk etmesini istedi. İngiltere'nin bu kararına başta olmak üzere 19 ülke de destek verdi. Kriz devam ederken dün 'nın başkenti en hareketli günlerinden birini geçirdi. 171 Rus diplomat Kremlin yönetiminin gönderdiği uçakla ABD'den ülkelerine döndü.



DİPLOMAT SAVAŞLARI...
Tüm bunlar olurken, Rusya'dan da karşı hamle geldi. Rusya, İngiltere'deki 'Skripal vakası' gerekçesiyle Rus diplomatları sınır dışı kararı alan ülkelerin bu adımlarına karşılık verdi. Moskova, ABD'nin 60 diplomatı için sınır dışı kararını açıklamasının ardından, Almanya, Hollanda ve 'nın dahil olduğu 19 ülkenin 49 diplomat ve 1 askeri ateşesini göndereceklerini kaydetti. Rusya'nın kapatma kararının ardından, ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki bayrak da ABD'li görevliler tarafından indirildi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, önceki gün ABD'nin Rusya Büyükelçisi'ni çağırarak, ABD'nin attığı adıma karşılık olarak Moskova Büyükelçiliği'nin 58 ve ABD'nin Yekaterinburg Başkonsolosluğu'nun 2 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini belirtmişti.


Rus hava yollarına ait yolcu uçağı dün ABD'den aldığı diplomatlarla başkent Moskova'ya iniş yaptı. Rus diplomatlar güvenlik çemberi içinde alandan ayrıldı.
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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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