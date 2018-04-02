Self servis

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Çifte ajan Sergey Skripal, Londra’da zehirlendi. Birleşik Krallık, adadaki Ruslar’ı istemedi. ABD de İngiltere’ye destek verdi. 171 Rus diplomat Kremlin’in tahsis ettiği uçakla ülkelerine gönderildi. Amerikan konsolosluk görevlileri ise Rusya’nın kapatma kararının ardından St. Petersburg’daki bayraklarını indirdi...
DİPLOMAT SAVAŞLARI...
Tüm bunlar olurken, Rusya'dan da karşı hamle geldi. Rusya, İngiltere'deki 'Skripal vakası' gerekçesiyle Rus diplomatları sınır dışı kararı alan ülkelerin bu adımlarına karşılık verdi. Moskova, ABD'nin 60 diplomatı için sınır dışı kararını açıklamasının ardından, Almanya, Hollanda ve İtalya'nın dahil olduğu 19 ülkenin 49 diplomat ve 1 askeri ateşesini göndereceklerini kaydetti. Rusya'nın kapatma kararının ardından, ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki bayrak da ABD'li görevliler tarafından indirildi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, önceki gün ABD'nin Rusya Büyükelçisi'ni çağırarak, ABD'nin attığı adıma karşılık olarak Moskova Büyükelçiliği'nin 58 ve ABD'nin Yekaterinburg Başkonsolosluğu'nun 2 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini belirtmişti.
Rus hava yollarına ait yolcu uçağı dün ABD'den aldığı diplomatlarla başkent Moskova'ya iniş yaptı. Rus diplomatlar güvenlik çemberi içinde alandan ayrıldı.
Etiketler: Birleşik Krallık , Sergey Skripal , Rusya , İngiltere , Londra , Moskova , İtalya , ABD
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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