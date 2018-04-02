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'da terör!

'nın kuzeyinde terör saldırısı gerçekleştirildi.en az 15 ölü 83 yaralı var.

Nijeryada terör!

ülkesi 'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü 'ın düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, dün gece ülkenin Borno eyaletine bağlı Bale-Shuwa ve Bale-Kura bölgelerinde örgütün düzenlendiği bombalı ve silahlı saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Bölgede saldırılardan sonra güvenlik güçleri ve örgüt üyeleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 15:10
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