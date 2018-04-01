Yuliya uyandı

Rusya ile Batı arasında yaşanan diplomatik kriz Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesiyle patlak vermişti. Dün İngiliz basınında Yuliya Skripal'in ölüm tehlikesini atlatıp konuşmaya başladığı belirtildi. Salisbury'deki sinir gazı saldırısının ardından baba-kız yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İngiliz haber kanalı BBC'ye göre Yuliya Skripal kendine gelip konuşmaya başladı. Doktorlar, genç kadının tedaviye olumlu yanıt verdiğini ancak 24 saat doktor gözetimi altında tutulmaya devam edildiğini belirtti.
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