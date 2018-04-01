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Ajan krizinde gerilim tırmanıyor

'de zehirlenen çifte ajan Skripal ve kızının neden olduğu krizin ardından beklenen adım atıldı ve 'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan bayrağı söküldü.

'nın kapatma kararının ardından, dün akşam 'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki bayrak indirildi. ABD'nin kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.

Diğer yandan da 'istenmeyen kişi' ilan edilen Rus diplomatlar ve aileleri de Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ayrıldı. Diplomatların aileleri de dâhil olmak üzere bugün Washington'dan toplam 171 kişi ayrılacak. Rus diplomatları Washington'dan almak için 2 uçak gönderildi. Uçaklardan birinin dönüş yolunda 'a uğrayıp oradan da 14 aile alacağı belirtiliyor.

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  • 01 Nisan 2018, Pazar 11:56
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