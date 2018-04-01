Ajan krizinde gerilim tırmanıyor

Rusya'nın kapatma kararının ardından, dün akşam ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki bayrak indirildi. ABD'nin kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.

Diğer yandan da 'istenmeyen kişi' ilan edilen Rus diplomatlar ve aileleri de Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ayrıldı. Diplomatların aileleri de dâhil olmak üzere bugün Washington'dan toplam 171 kişi ayrılacak. Rus diplomatları Washington'dan almak için 2 uçak gönderildi. Uçaklardan birinin dönüş yolunda New York'a uğrayıp oradan da 14 aile alacağı belirtiliyor.