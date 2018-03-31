Putin kıyım yaptı

Çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesiyle Batı ülkelerinin gazabına uğrayan Rusya'da dün hareketli dakikalar yaşandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, İngiltere'ye diplomatlarını Rusyatopraklarından çıkarması için bir ay süreverildi. Moskova, Londra'dan diplomatsayısını eşitlemesini ve 23 diplomatıçekmesini istedi. Ayrıca Rusya, İngiltere Büyükelçisi Laurie Bristow'a protesto notası iletti. Gün içinde İngiliz büyükelçi dışındaAlmanya, Fransa, İtalya, Hollanda,İsveç, Belçika, Avustralya, Hırvatistan,Kanada, Çekya, Polonya ve Ukrayna temsilcilerinin gün içinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'na girerken bu ülkelerdenonlarca diplomat kovuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.