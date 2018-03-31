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Putin kıyım yaptı

dün 13 ülkenin temsilcilerini Moskova’da topladı. Hepsinin diplomatlarının kovulduğunu yüzlerine açıkladı

Putin kıyım yaptı
Çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesiyle Batı ülkelerinin gazabına uğrayan 'da dün hareketli dakikalar yaşandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, İngiltere'ye diplomatlarını Rusya topraklarından çıkarması için bir ay süre verildi. Moskova, Londra'dan diplomat sayısını eşitlemesini ve 23 diplomatı çekmesini istedi. Ayrıca Rusya, İngiltere Büyükelçisi Laurie Bristow'a protesto notası iletti. Gün içinde İngiliz büyükelçi dışında Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, Belçika, Avustralya, Hırvatistan, Kanada, Çekya, Polonya ve Ukrayna temsilcilerinin gün içinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'na girerken bu ülkelerden onlarca diplomat kovuldu.
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