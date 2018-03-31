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'un yediği ayar ları ağlattı

Erdoğan, 'nın hamlesinden sonra 'a sert bir dille yüklendi. basını, Macron'un ezildiğini yazdı.

Macronun yediği ayar Fransızları ağlattı

'nin kuzeyinde Amerika'nın verdiği destekle devlet kurma planları yapan teröristler, Zeytin Dalı Harekatı ile büyük bir bozguna uğradı.

Bölgede çaresiz kalan teröristler, Emmanuel 'dan yardım istedi.

Macron'un 'nda örgütün temsilcilerini ağırlamasından sonra, Fransa'nın örgüte destek olarak bölgeye asker göndereceği iddiaları ortaya atıldı.

Erdoğan, Macron ile görüşmesini açıkladı; "Baktım garip garip konuşuyor...."

ERDOĞAN'DAN MACRON'A FIRÇA
Bu iddiaların basına yansımasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sert açıklamalarda bulundu.

Macron'u yüksek frekanstan uyardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın boyundan büyük işlere kalkışmaması gerektiğini ifade etti.

"BAKTIM GARİP GARİP ŞEYLER SÖYLÜYOR"
Erdoğan, "Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a yönelik kullandığı bu sert ifadeler, basınında da geniş yer buldu.

FRANSIZLAR MACRON'DAN ŞİKAYETÇİ
Ülkenin önde gelen gazetelerinden 'da çıkan yazıda, Fransa'nın güçsüz tutumu eleştirildi.

"GÜÇSÜZ KALDIK"
Proje terör örgütü 'yi "Kürtler" olarak nitelendiren gazete, "Fransa, Suriye'deki savaşta Türklere karşı güçsüz kaldı" ifadelerini kullandı.

"FRANSA ANKARA'DAN KORKUYOR"
Macron'un Suriye'deki teröristlere güvence verdiğinin belirtildiği yazıda, Fransa'nın Ankara'da korktuğu için bu adımları atamadığı notu düşüldü.

"MACRON ERDOĞAN İLE KARŞI KARŞI GELEMEZ"
Yazının sonunda ise, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşı karşı gelmeyi iyi bir fikir olarak görmediği savunuldu.

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 15:50
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