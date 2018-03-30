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Son çiftlik

İtalya’nın ünlü kulübü , internet dolandırıcılarının kurbanı oldu...

Son çiftlik Lazio
2014'te transfer ettiği Stefan de Vrij'in transfer bedelini taksitler halinde ödeyen , son taksidi Hollanda ekibine değil, dolandırıcılara ödedi. Il Tempo'nun haberine göre, Feyenoord adına gönderilen ve son derece profesyonelce hazırlanmış tebliğ e-postasına kanan Lazio yetkilileri, mesajda belirtilen IBAN adresine parayı gönderdiler. Daha sonra, bu mesajın bir dolandırıcılık çetesi tarafından gönderildiğini fark eden kulüp, polise başvurdu. 2 milyon Euro'luk ödemenin yanlış hesaba gönderilmesi sonrasında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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