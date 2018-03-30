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'dan misilleme: Hepsi kovuldu

ve arasında yaşanan ve 21 ülkenin Rusya'ya savaş ilan etmesine yol açan ajan krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya Avrupa ülkelerine misilleme yaptı. 'da tüm Batılı ülkelerin temsilcileri 'na çağrıldı. Rusya, İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıdı. Ayrıca n ve Finlandiyalı diplomatlar ülkeden kovuldu.

Rusyadan misilleme: Hepsi kovuldu

Rus Dışişleri, 'daki diplomat sayısını, Rusya'nın 'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için 'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı.

Bu karar, Londra ve müttefiklerinin, İngiliz topraklarında eski bir Rus casusun zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya karşıtı yaptırım kararları almasına yanıt olarak alındı.

ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.

MOSKOVA'NIN SINIR DIŞI EDECEĞİ DİPLOMATLAR
Rusya , aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı. 'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:

İtalya: 2 diplomat

Finlandiya: 1 diplomat

Polonya: 4 diplomat

Litvanya: 3 diplomat

: 2 diplomat

: 1 diplomat

: 1 diplomat

Estonya: 1 askeri ataşe

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  • 30 Mart 2018, Cuma 17:10
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