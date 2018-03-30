FİLİSTİN'DEKİ 30 MART KATLİAMININ PERDE ARKASI
Filistin'de katliam vardı, İsrail askerleri gün boyu sokaklardaki Filistinlilere saldırdı. Bu vahşi saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti, bin 100 kişi yaralandı. Peki Filistin'de tansiyon neden doruğa çıktı, Taha Dağlı katliamla ilgili soruları yanıtladı.
İşte İsrail vahşetinin perde arkası
Filistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi. Katliamın perde arkasında ne var? İsrail neden Filistinlilere saldırdı? Bugünün önemi neydi? İşte haberin tüm ayrıntıları...
Etiketler: İsrail , Toprak Günü , Büyük Dönüş Yürüyüşü , Gazze , Filistin , 30 mart
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.