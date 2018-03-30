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İşte vahşetinin perde arkası

'nde Şeridi'nde askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi. Katliamın perde arkasında ne var? İsrail neden Filistinlilere saldırdı? Bugünün önemi neydi? İşte haberin tüm ayrıntıları...



FİLİSTİN'DEKİ 30 MART KATLİAMININ PERDE ARKASI
'de katliam vardı, askerleri gün boyu sokaklardaki Filistinlilere saldırdı. Bu vahşi saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti, bin 100 kişi yaralandı. Peki Filistin'de tansiyon neden doruğa çıktı, Taha Dağlı katliamla ilgili soruları yanıtladı.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 15:27
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