



FİLİSTİN'DEKİ 30 MART KATLİAMININ PERDE ARKASI

Filistin'de katliam vardı, İsrail askerleri gün boyu sokaklardaki Filistinlilere saldırdı. Bu vahşi saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti, bin 100 kişi yaralandı. Peki Filistin'de tansiyon neden doruğa çıktı, Taha Dağlı katliamla ilgili soruları yanıtladı.