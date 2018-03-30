İsrail resmen katliam yaptı

Filistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ulaştırılan Filistinli şehitlerin sayısının 7'ye yükseldiğini belirtti.

Kudra ayrıca aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu yaklaşık 500 kişinin yaralandığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına top atışıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Ömer Vahid Semmur dahil 5 kişinin şehit olduğunu, 370 kişinin yaralandığını aktarmıştı.





İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına düzenlediği topçu saldırısında sınırı belirleyen tel örgülere yakın bölgedeki tarlasında çalışan bir kişi şehit olmuştu.

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için İsrail-Gazze sınırındaki tel örgüler çevresinde 6 ayrı bölgede on binlerce kişi toplanmaya devam ediyor.





CUMA NAMAZINI SINIRDA KILDILAR

Öte yandan Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinliler, cuma namazını sınırda kıldı. İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılan on binlerce kişi, cuma namazını sınır bölgelerinde eda etti.





FİLİSTİN TOPRAK GÜNÜ'NDE "BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Gazze-İsrail sınırında "30 Mart Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için sınırdaki çeşitli bölgelerde çadırlar kurularak kalıcı gösteri alanları oluşturuldu.

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.





Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği duyuruldu.