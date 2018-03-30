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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ve 'taki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü

Cumhurbaşkanı , Başkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu.

ve 'taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede 'de bugün yaşanan olaylara da değinildi.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 22:57
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