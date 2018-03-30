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Yol Durumu
  1. Rusya: Rakka'da halk YPG'ye karşı ayaklandı

için toplanacak

BMGK Gazze için toplanacak
, 'de 15 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine yerel saat ile 18.30'da kapalı oturumda toplanacak

Ayrıntılar gelecek...
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  • 30 Mart 2018, Cuma 22:53
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