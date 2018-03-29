Çin'in 2011 yılında yörüngeye gönderdiği 9,4 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, Pekin yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından düşüşe geçti. İstasyonun Pazar günü taşıdığı zehirli atıklarla birlikte Dünya'ya düşebileceği belirtiliyor. Haftasonu Dünya'ya düşme ihtimali bulunan Çin uzay istasyonu Tiangong-1'le ilgili olarak İtalya'dan halka uyarılar geldi.
Etiketler: Çin , Türkiye , uzay , uzay aracı , ESA
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