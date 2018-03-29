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'yi de tehdit eden istasyonu için 5 uyarı

'in 2011 yılında yörüngeye gönderdiği 9,4 ton ağırlığındaki istasyonu Tiangong-1, Pekin yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından düşüşe geçti. İstasyonun Pazar günü taşıdığı zehirli atıklarla birlikte Dünya'ya düşebileceği belirtiliyor. Haftasonu Dünya'ya düşme ihtimali bulunan Çin uzay istasyonu Tiangong-1'le ilgili olarak İtalya'dan halka uyarılar geldi.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 17:38
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