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İngiltere,Rus diplomatlarını sınır dışı etmeye zorluyor

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, İngiltere ve Rusya arasında devam eden krizin ardından İngiltere'nin Avusturya'daki Rus diplomatları sınır dışı etmesi için kendilerine baskı uyguladığını belirtti

İngiltere,Rus diplomatlarını sınır dışı etmeye zorluyor

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, İngiltere'nin Avusturya'yı Rus diplomatlarını sınır dışı etmeye zorladığını söyledi. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Avusturya'yı Rus diplomatlarını sınır dışı etmeye zorladığını söyledi. Kneissl, İngiltere'nin Viyana'daki büyükelçisinin, Avusturyalı yetkililere Rus diplomatlarını ülkeden çıkarmalarına baskı yaptığını ifade etti.

İNGİLTERE'NİN BASKILARI BAŞARISIZ OLDU
Bakanın sözlerine göre İngiliz büyükelçi Avusturyalı yetkililere defalarca baskı yapmaya çalıştığını ama ama başarısız olduğunu aktardı. Karin Kneissl, "İngiltere büyükelçisi, birçok Avrupa ülkesinin Rus diplomatları ülkelerinden sınır dışı etmesinden sonra Avusturyalı yetkilileri, Rus diplomatları ülkeden göndermek için etkilemeye çalıştı. Ancak Avusturya bu bunu kesin olarak reddetti" ifadelerini kullandı.

  • 29 Mart 2018, Perşembe 15:18
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