Bayrak krizi

İngiltere'de çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin ardından Rusya-İngiltere ilişkileri iyice gerildi. Bu gerginliğe bir de KKTC bayrağı eklendi. Kriz sonrası 16 AB ülkesi ve ABD, 100'e yakın Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Ada devleti de 23 istihbaratçıyı ülkeden attı. Başbakan Theresa May, bu kararın Rusya'ya gönderilen toplu bir mesaj olduğunu anlattı. Ama Rusya, bu hamleye karşılık vermeyeceklerini açıkladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov da Londra'dan istedikleri test sonuçlarının gönderilmediğini hatırlattı. Gerginlik sürerken devlet destekli televizyon ağı RT (Russia Today), krizle ilgili "Rus diplomatları sınır dışı etmeyen" ülkeler listesi yayınladı.
'Kıbrıs'ın karşısında KKTC bayrağı gören Rum ve Yunanlar, ayaklandı. RT, özür mesajı yayınladı. Ancak İngiltere'deki Rum ve Yunan lobi grubu, hatanın kasıtlı olduğunu belirtip "Bizim zekâmızla dalgageçiyorlar" diye isyan etti. Sosyal medyada ise bu olayın "Diplomatik bir mesaj" olduğu yorumları yapıldı.
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