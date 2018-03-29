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Bayrak krizi

ile arasındaki ajan krizi, yeni bir boyut kazandı. Rus televizyonu bir herde bayrağı kullandı. İngilizler ve Yunanlılar kızdı. “Bu bir diplomatik mesaj” yorumu yapıldı

Bayrak krizi
İngiltere'de çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin ardından - ilişkileri iyice gerildi. Bu gerginliğe bir de bayrağı eklendi. Kriz sonrası 16 ülkesi ve ABD, 100'e yakın Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Ada devleti de 23 istihbaratçıyı ülkeden attı. Başbakan , bu kararın Rusya'ya gönderilen toplu bir mesaj olduğunu anlattı. Ama Rusya, bu hamleye karşılık vermeyeceklerini açıkladı. Devlet Başkanı 'in sözcüsü Dmitri Peskov da 'dan istedikleri test sonuçlarının gönderilmediğini hatırlattı. Gerginlik sürerken devlet destekli televizyon ağı RT (), krizle ilgili "Rus diplomatları sınır dışı etmeyen" ülkeler listesi yayınladı.


''ın karşısında KKTC bayrağı gören Rum ve Yunanlar, ayaklandı. RT, özür mesajı yayınladı. Ancak İngiltere'deki Rum ve Yunan lobi grubu, hatanın kasıtlı olduğunu belirtip "Bizim zekâmızla dalga geçiyorlar" diye isyan etti. Sosyal medyada ise bu olayın "Diplomatik bir mesaj" olduğu yorumları yapıldı.
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