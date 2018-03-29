Avrupa'yı sallayan iddia! İki ülke birleşiyor

Romanya'da açıklanan söz konusu deklarasyon Romanya halkının Moldova ile birleşme arzusunu dile getiriyor ve olası bir birleşmenin Moldova halkının kararıyla gerçekleşebileceğini, Romanya halkının buna artık hazır olduğunu vurguluyor.

Deklarasyon Besarabya bölgesinin "Anavatan" ile bütünleşmesinin 100. yıldönümünde, bu bölgenin bugünkü adı olan Moldova'nın ve Romanya'nın yeniden birleşmesi çabalarının hukuka dayalı ve haklı bir çaba olduğunun da altını çiziyor.

Parlamentonun anma toplantısındaki konuşmasında iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea "Ben Moldova ile bütünleşmek ve tek bir ulus olarak Avrupa sahnesinde yer almaktan yanayım" dedi.

'HALKLARIN KADERLERİNİ BELİRLEME HAKKI BİR AB İLKESİDİR'

Dragnea, 1975 Helsinki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının sonuç belgesinin sekizinci maddesine dikkat çekti. Romanyalı siyasetçi bu maddenin Avrupa halklarının "eşitlik ve kendi kaderlerini belirleme" hakkına vurgu yaptığını saptayarak "Almanya da bu maddeye istinaden yeninden birleşmiştir" dedi.

Rumenlerin tarihte hep "Büyük Romanya'nın" parçası olarak gördükleri Boğdan ve Besarabya bölgesi, Osmanlı ve Rusya savaşları sonucunda 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndan Rusya'nın eline geçmişti.

Halkın büyük çoğunluğunun Rumence konuştuğu bölge Sovyet Devrimi sonucunda özerk bir yapıya kavuşmuş ve bunun ardından da 27 Mart 1918'de Kişinev Parlamentosu'nun bir kararıyla Romanya Krallığına katılmıştı. Bu bölge 1940'a kadar Romanya'nın bir parçası olarak kalmıştı.