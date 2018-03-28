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sınırında

Yunanistan açlık sınırında
Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), 'a 6,7 milyar euro'luk yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verdi. Memur maaşlarını ödemekte güçlük yaşayan Yunanistan'da Başbakan Çipras'a büyük tepki var. Ülke nüfusunun önemli bir bölümünün sınırının altında yaşadığına dikkat çekildi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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