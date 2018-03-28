Trump rekoru

ABD Başkanı Donald Trump ile ilişki iddialarıyla gündeme gelen cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels, Amerikan CBS televizyonuna röportaj verdi. ABD izleyicisinin büyük ilgi gösterdiği yayın 22 milyon kişi tarafından izlendi. Reytinglerde bu yılki Grammy ve Emmy ödül törenlerini geride bıraktı. Programda her soruya cevap veren gerçek ismi "Stephanie Clifford" olan "Stormy Daniels" ABDBaşkanı Trump ile 2006'da ilişki yaşadığını, sessiz kalması için önce para aldığını daha sonra da tehdit edildiğini öne sürdü. CBS'deki "60 Dakika" programında CNN'in ünlü anchormanı Anderson Cooper'ın "Korkuyormusun?" sorusuna, "Asla bir korkumyok. Gerçekleri açıkladığım içinmi korkacağım. Korkacak birivarsa o da beni tehdit edenler" ifadelerini kullandı. Stormy Daniels'ın açıklamalarına Beyaz Saray'dan yalanlama geldi: Trump, porno yıldızıStormy Daniels ile cinsel ilişkiyegirdiğine dair bütün iddiaları güçlübir şekilde reddediyor.
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