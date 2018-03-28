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Trump rekoru

ABD Başkanı ’ın kendisiyle tek gecelik kaçamak yaptığını öne süren film yıldızının konuk olduğu program, Amerika’da reytingleri alt üst etti

Trump rekoru
ABD Başkanı ile ilişki iddialarıyla gündeme gelen cinsel içerikli film yıldızı , Amerikan CBS televizyonuna röportaj verdi. ABD izleyicisinin büyük ilgi gösterdiği yayın 22 milyon kişi tarafından izlendi. Reytinglerde bu yılki Grammy ve Emmy ödül törenlerini geride bıraktı. Programda her soruya cevap veren gerçek ismi "Stephanie Clifford" olan "Stormy Daniels" ABD Başkanı Trump ile 2006'da ilişki yaşadığını, sessiz kalması için önce para aldığını daha sonra da tehdit edildiğini öne sürdü. CBS'deki "60 Dakika" programında CNN'in ünlü anchormanı Anderson Cooper'ın "Korkuyor musun?" sorusuna, "Asla bir korkum yok. Gerçekleri açıkladığım için mi korkacağım. Korkacak biri varsa o da beni tehdit edenler" ifadelerini kullandı. Stormy Daniels'ın açıklamalarına 'dan yalanlama geldi: Trump, porno yıldızı Stormy Daniels ile cinsel ilişkiye girdiğine dair bütün iddiaları güçlü bir şekilde reddediyor.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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