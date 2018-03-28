Söz düellosu
İngiltere-Rusya casus gerilimi zirveye çıktı. İngiltere Başbakanı May, “İngiltere, ABD ve AB, Rusya’ya net mesaj verdi” dedi. Kremlin’den ise sert cevap geldi: Suçlamalar ve atılan adımlar eşkıyalık boyutunda...
İngiliz hükümeti önceki hafta, Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. Rusya, ısrarla olayla ilgilerinin olmadığını iddia etse de Londra geri adım atmadı. Londra'nın talebiyle AB üyesi 14 ülke 32 ve ABD de 60 Rus diplomat ve istihbarat görevlisini sınır dışı kararı aldı. Moldova ve İrlanda da Rus diplomatları sınır dışı edeceğini açıkladı. NATO da, Rus diplomatların akreditasyonlarını iptal etti. İngiltere'ye destek çığ gibi büyürken, Başbakan May açıklama yaptı. May, "Biz, ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler Rusya'ya uluslararası hukukla alay etmesine ve değerlerimizin altını oymasına hoşgörü gösterilmeyeceği mesajı gönderdik" dedi.
TÜRKİYE ADIM ATMAYACAK
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da atılan bu adımlarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'in düşüncesini açıkladı. Peskov, "Atılan adımlar eşkıyalık" ifadesini kullandı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu: Rus diplomatların 14 AB ülkesinden sınırdışı edilmesi İngiltere ile Rusya arasındaki bir meseledir. Türkiye Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir...
Etiketler: İngiltere , AB , Vladimir Putin , ajan krizi
- 28 Mart 2018, Çarşamba
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