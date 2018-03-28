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Rus kanalındaki bu görüntü Rumları çıldırttı!

Rus televizyonu, ile Batı ülkeleri arasında krizle ilgili, “Rus diplomatlarını sınırdışı etmeyen” ülkeler listesi yayınladı. Televizyon haberinde Rum yönetimi yerine bayrağını ekrana verdi. Haber üzerinden de yayınlandı.

Rus kanalındaki bu görüntü Rumları çıldırttı!

'nın devlet destekli televizyon ağı RT (), çifte Rus ajan ve kızının 'de zehirlenmesiyle başlayan ile Batı ülkeleri arasında krizle ilgili, "Rus diplomatlarını sınırdışı etmeyen" ülkeler listesi yayınladı. Televizyon haberinde Rum yönetimi yerine bayrağını ekrana verdi. Haber üzerinden de yayınlandı.

'Kıbrıs'ın karşısında KKTC bayrağını izleyen Rum ve Yunanlılar, Rus televizyonuna onlarca protesto mesajı gönderdi. Rus televizyonu, KKTC bayrağına tepki gösteren Rum ve Yunanlılara, özür mesajıyla yanıt verdi. Televizyon, sehven yapılan hatanın haber merkezine iletildiğini belirtti.


"BAYRAK KASITLI YAYINLANDI"
İngiltere'de faaliyet gösteren Rum ve Yunan lobi grubu 'Lobby for Cyprus' üyeleri, tweeter mesajlarında hatanın kasıtlı yapıldığını savunarak, "Kimse fark etmeyecek sandılar, Rus televizyonu bizim zekâmızla dalga geçiyor. Yaptıklarından utanmaları gerekir" ifadelerini kullandı. Rus televizyonundaki KKTC bayrağı ve gelen tepkiler, Rum medyasında da yer buldu.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 15:30
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