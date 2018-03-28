Limuzindeki lider Kim!

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e gittiği haberlerinin ardından trende Kuzey Kore lideri Kim Jongun'un olduğu iddia edildi. Çin'in başkenti Pekin'de çekilen aracın içinde Kuzey Kore'ye ait diplomatik bir delegasyon ile Kim Jong-un'un olduğu birçok kişi tarafından dğorulandı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e geldiği iddialarını yalanladı.
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