Kim Jong-un Pekin’de bölgeyi nükleerden arındırma sözü verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2011 yılında göreve geldikten sonraki ilk dış ziyaretini Çin'e yaptı. Çin medyasına göre Kuzey Kore liderinin Kim Jong-un Xi ile görüşmesinde, yarımadadaki durumun iyileştiği belirtilirken, ABD ve Güney Kore'nin Pyongyang'ın çabalarına samimiyetle cevap vermeleri durumunda nükleer krizin çözülebileceği açıklandı.

ÇİN'DEN KRİTİK HAMLE!

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de görüşmede Çin'in bölgenin nükleerden arındırılması hususunda Kuzey Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Xi, tüm taraflara sorunun diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yaptı. Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları öncesi başlayan yumuşama eğilimi, Kuzey Kore'nin bir dizi diplomatik girişimiyle devam etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Kim'in ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşeceği açıklanmıştı.

KİM JONG-UN'UN ÇİN'DE OLDUĞU DOĞRULANMAMIŞTI

Kuzey Kore liderinin diğer ikili görüşmelerinin öncesinde Çin'e yaptığı sürpriz ziyaret ise Pekin'in diğer rakiplerine attığı bir çalım, Pyongyang'ın da eski dostuna sadakati olarak değerlendirildi. Pekin'in dün Kuzey Kore'den üst düzey bir ziyaretçiyi ağırladığı basına yansımış, ancak Kim Jong-un'un Çin'de olduğu doğrulanmamıştı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju onuruna bir akşam yemeği verdi. Çiftlerin, daha sonra birlikte bir sanat gösterisi de izlediği aktarıldı.

İKİ TARAF İÇİN DE TARİHE GEÇECEK

Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan ve Başbakan Li Keqiang'ın da Kuzey Koreli liderle görüştükleri bildirildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kim'in ziyaretinin özel bir zamanda gerçekleştiğini ve muazzam bir önemi haiz olduğunu söyledi. Xi, iki ülke dostluğunun ilerletilmesinin stratejik bir tercih olduğuna vurgu yaparak, bunun ayrıca iki taraf için tarihe ve gerçeklere dayalı tek doğru tercih olduğunu belirtti.

KUZEY KORE-ÇİN DOSTLUĞUNU 'SARSILMAZ' OLARAK NİTELEDİ

Xi Jinping'in Kim ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi suretiyle sıkı iletişimi sürdürmek istediği de ifade edildi. Kim, görüşmede eski nesillerce kurulan ve büyütülen Kuzey Kore-Çin dostluğunu 'sarsılmaz' olarak niteledi. Kim, 'Koreler arası' ilişkileri bir uzlaşı ve işbirliği ilişkisine dönüştürmeye olan bağlılığını dile getirdi. Kim, 'Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması meselesi, Güney Kore ve ABD çabalarımıza iyi niyetle karşılık verir, barışın gerçekleştirilmesinde ilerleyici ve uyumlu tedbirler alarak barış ve istikrar atmosferi oluşturulursa çözülebilir' diye konuştu. Kim, ilk dış ziyaretini Çin'e yapmasının, geleneksel Kuzey Kore-Çin dostluğunu ileriye taşıma arzusunu ve iki ülke arasındaki dostluğa verdiği değeri gösterdiğini de söyledi.