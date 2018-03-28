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isyan etti

Katalanlar isyan etti
Katalonya eski Özerk Yönetimi Başkanı 'un 'da tutuklanmasına yönetiminden ilk tepki dün geldi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, davanın Avrupa ve Alman yasaları ile hükümlerine göre ele alınacağını vurguladı. bu açıklamaya tepki gösterdi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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