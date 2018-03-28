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  1. ABD Başkanı'na ihlal davası

Eşinin kendisini aldattığını 'kedisinden' öğrendi


'da isimli kadın (solda) kocasının kendisini 19 yaşındaki Emilia Ignatova (sağda) ile aldattığını çok ilginç bir şekilde anladı...

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 23:00
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