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Birkaç litre fazla süt için ineklere yaptıklarına bak


Daha fazla et ve süt üretimi sağlayıp daha çok para kazanabilmek adına; ineklere doğrudan yem vermek yerine GDO'lu yemleri ineklerin midelerine açtıkları delikten yerleştiriyorlar. Kısa sürede ve zorla daha çok beslenen inekler daha çabuk kilo alıyor ve daha çok "ürün" yani süt veriyor... adı verilen delik açılmış ineklerin verdiği sütlerin helalliği konusunda da sıkı bir tartışma devam ediyor... İşte o vahşi yöntem...
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 15:08
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