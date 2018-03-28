Almanya’da demokrasiden geri adım

Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann'a göre Almanyanın en etkili polis yasasına sahip eyaleti suçlulara ve teröristlere karşı savaşında daha da güçlü hale getirecek.

BİR ÇOK KESİM ELEŞTİRİYOR

Alman gazetesi Die Zeit'e göre vatandaşların temel haklarını herhangi bir tehlike söz konusu olmadan dahi elinden alan bu yeni yasa, birçok kesim tarafından ağır bir şekilde eleştirilmekte.

2017 yılı yazında, Bavyera eyaleti polis gücünü güçlendirme çabaları adına ilk adımı atıp "Tehlikeli Kişilerin Efektif İzlenmesine Dair Yasa"yı kabul etmişti. Bu yasa ile birlikte terör şüphelilerinin veya polis tarafından şüpheli görünen herhangi bir kişinin tutuklanması kolaylaştırılmıştı.







Muhalif Yeşiller partisi ise Çarşamba günü harekete geçip bu yasaya karşı dava açtı. Yasa metninde kullanılan "tehdit edici risk" teriminin yasa dışı olduğunu savunan Yeşiller, bu terim yasa tasarısı metninde de mevcut olduğu için ona karşı da dava açılacağını belirtti.

Yeşiller sözcüsü Katharina Schulze ise tasarı "ciddi anlamda" değiştirilmez ise, yeni polis yasasına karşı dava açılacağını açıkladı.

ŞÜPHE ŞARTI OLMAKSIZIN...

Büyük değişiklikler olacağını düşünmeyen Schulze, CSU partisinin bu yasayı yaz aylarına kadar mutlaka onaylatıp ekim ayındaki eyalet seçimleri öncesi yürürlüğe girmesini sağlamak peşinde olduğunu söyledi.

"CSU'nın gözetim düşkünlüğü özgürlükleri tehlikeye atmaktadır," diyen Schulze, bu yeni yasanın polis gücü ve istihbarat kurumları arasındaki ayrım kuralını da tehlikeye attığını belirtti.

İSTİHBARAT İLE PAYALAŞILACAK

Yeni yasaya göre polis güçleri kesin bir şüphe şartı olmadan insanları arayabilecek, telefonlarını dinleyebilecek, bilgisayarlarındaki bilgileri ve online verilerini inceleyebilecek, ve hatta gizli soruşturmacılar görevlendirebilecek. Polis aynı zamanda tüm bulguları istihbarat kurumları ile paylaşabilecek.

Şimdiye kadar Bavyera polise sadece açık bir tehlike durumda müdahale hakkına sahipti, fakat gelecekte bir tehlike riski yeterli olacak.

YASA 'FAZLA ŞİDDETLİ'

CSU son iki yıldır polis gücünü geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmekte, ve 2 binden fazla yeni polis merkezinin kurulmasına neden oldu.

Yeni yasaya göre devriye görevindeki polisler el bombası ve diğer patlayıcılar da kullanabilecek. Bu durum Bavyera polis sendikasının da tepkisini çekti.

Sendika yaptığı resmi açıklamada yasanın "fazla şiddetli" olduğunu belirtti.