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ABD Başkanı'na ihlal davası

ABD'de Maryland Yargıcı, Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi. Yargıç izin gerekçesi olarak anayasa ihlalini gösterdi.

ABD Başkanına ihlal davası
ABD'de yargıç, Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 20:48
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