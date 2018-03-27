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Uber'in o araçları yasaklandı

Sürücüsüz Uber'in kaza yapmasından ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olmasının ardından, Uber'in sürücüsüz araçları, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandı.


Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in sürücüsüz araçları, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandı.
  • 27 Mart 2018, Salı 22:29
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