Slovakya Uber’i yasakladı

Dünyanın dört bir yanından taksi şoförleri Uber'e karşı harekete geçiyor. Bunlardan sonuncusu ise mahkemenin haklı bulduğu Slovak taksiciler oldu.

MAHKEME KARAR VERDİ

6 Mart'ta sonuçlanan ancak bu hafta başında sonucu açıklanan davada, mahkeme Uber'in ülkedeki tüm operasyonlarını durdurmasına karar verdi.

Reuters, karara rağmen Uber servislerinin ülkede kullanılmaya devam edildiğini dikkat çekti.

"DURDURMAK ZORUNDA"

Mahkeme sözcüsü Pavol Adamciak, "Davalı taraf yasal gereklilikleri yerine getirmeyen kişilerin Slovakya'da taksi hizmetleri vermesini durdurmak zorunda." dedi.

UBER'DEN AÇIKLAMA YOK

Slovakya'nın başkenti Bratislava merkezli sertifikalı taksiciler birliği, bu yılın başında Uber'e karşı açtıkları davada şirketin çalıştırdığı sürücülerin ve araçlarının profesyonel taksi hizmeti vermek için belirlenen gerekliliklere sahip olmadığını iddia etmişti.

Uber Slovakya, mahkeme kararı kendilerine ulaşana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmayacaklarını belirtti. Uber dünyanın geri kalanında da yasal sorunlarla boğuşuyor.

İNGİLTERE İPTAL ETMİŞTİ

Avrupa Birliği Adalet Mahkemesi, geçtiğimiz aralık ayında Uber'in bir taşımacılık şirketi olarak değerlendirilmesi ve diğer taksi operatörleri gibi düzenlenmesi gerektiğine karar vermişti.

İngiltere ise geçtiğimiz yıl Uber'in taksi servisi vermek için gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle lisansını iptal etmişti.