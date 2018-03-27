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Netanyahu hastaneye kaldırıldı

medyası, Başbakan 'nun yüksek ateş şikayetiyle acil olarak Hadassah 'ne götürüldüğünü ve muayane edildiğini bildirdi.

Netanyahu hastaneye kaldırıldı

Y Net News'in aktardığına göre, Netanyahu daha önce geçirdiği hastalığın nüksetmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Netanyahu daha önce boğaz enfeksiyonu nedeniyle pek çok randevusunu iptal etmişti.

SORGUDAN BİRKAÇ GÜN SONRA HASTALANMASI DİKKAT ÇEKTİ
Netanyahu'nun hastaneye kaldırılmasının, polisi tarafından eşiyle birlikte hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak sorguya çekilmesinin birkaç gün sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

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  • 27 Mart 2018, Salı 23:42
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